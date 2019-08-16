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Все про:госбюджет (547) Гройсман (1669) Богдан Андрей (15)

 Гройсман отказался приостановить финансирование развития регионов по требованию Богдана

Кабинет министров отказался приостанавливать финансирование программ регионального развития по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана.

Соответствующее протокольное поручение обеспечить выделение средств по уже утвержденным проектам было принято на заседании правительства 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Кабинет министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития", – сказано в сообщении.

В Кабмине указывают, что график финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершение начатых проектов.

Ранее в Офисе президента заявили, что главы Офиса президента Андрей Богдан обратился в Кабмин с требованием заблокировать финансирование местным бюджетам 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие на социально-экономическое развитие.

В пресс-службе ОП в ответе на запрос ЭП пояснили, что такое обращение принято для недопущения неэффективного использования бюджетных средств и с целью проверки целесообразности их выделения.

К проектам, которые финансируются за указанные средств относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

"С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров", – заявили в ОП.

Как сообщалось, по состоянию на июль было одобрено финансирование 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143218
 
   
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 Топ комментарии
 
А кто такой Богдан чтобы приостанавливать? Руководитель офиса - это что такое? Какое отношение оно имеет к бюджету?
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Опа, подружка digital idalgo офиса появилась Гройсман отказался приостановить финансирование развития регионов по требованию Богдана - Цензор.НЕТ 7509 косточку хочешь? Гройсман отказался приостановить финансирование развития регионов по требованию Богдана - Цензор.НЕТ 5427 Теперь по теме. ты цапообразное читал тему? Финансирование было утверждено под то и то и то! Есть проекты, рабочие, и тому подобное. Привожу пример цапоголовое. Тебе должны дать зарплату завтра, а тут вылазит твой бох богдан и говорит, та нах тебе давать зарплату, подождем новое правительство.
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Богдану поводили писей по губам.
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Та не, это вам, порохосвиньям по губам поводили. Как всегда впрочем.. Снова раздерибанят деньги. Богдан то из-за этого и приостановил, что 3,14здять эти деньги.
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А кто такой Богдан чтобы приостанавливать? Руководитель офиса - это что такое? Какое отношение оно имеет к бюджету?
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Опа, подружка digital idalgo офиса появилась косточку хочешь? Гройсман отказался приостановить финансирование развития регионов по требованию Богдана - Цензор.НЕТ 5427 Теперь по теме. ты цапообразное читал тему? Финансирование было утверждено под то и то и то! Есть проекты, рабочие, и тому подобное. Привожу пример цапоголовое. Тебе должны дать зарплату завтра, а тут вылазит твой бох богдан и говорит, та нах тебе давать зарплату, подождем новое правительство.
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Кто такой Богдан. Он что-то вроде секретаря при презеденте. Вот пусть и занимается оформлением протоколов, а экономикой и развитием регионов пусть занимается КМУ
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как по мне, так молодец, возьми с полки пирожок.
Почему регионы должны ждать еще месяц?
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А почему Гройсман ЭТО не сделал РАНЬШЕ, что ему ИЛИ кто ему не давал ЭТО сделать!??, или он тапеРяче решил ТАКИМ образом про финансировать какие то НЕ нужные проекты регионами, И оставить казну пустой.
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Тому що бюджет формуєть з поточних надходжень і якщо податки та митні сбори прийшли в липні, він не міг їх дати в травні.
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Комуны, громады, регионы.Это у них уряд должен просить деньги а они расматривать их
использование и брать над конторами шефство и контроль по контракту. Уряд это типичный нафтогаз.Но 60% только с зарплаты забирает у каждого.
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Насколько грамотно деньги тратятся, можно увидеть по вечно строящимся мостам в Запорожье
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Богдан хороший "рішало" при бені, думає що і на рівні держави такий підхід виправдовує. ВОНО навіть не вміє оформити указ про звільнення погранца, бо він не юрист, а РІШАЛО. Ця сволота дуже багато нашкодить Україні, пока не буде посаджена за грати.Це перевищення влади,як мінімум, а іще здесяток статей карного кодексу йому треба "присобачити"--аж до зради
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