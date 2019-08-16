 Гройсман отказался приостановить финансирование развития регионов по требованию Богдана

Соответствующее протокольное поручение обеспечить выделение средств по уже утвержденным проектам было принято на заседании правительства 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Кабинет министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития", – сказано в сообщении.

В Кабмине указывают, что график финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершение начатых проектов.

Ранее в Офисе президента заявили, что главы Офиса президента Андрей Богдан обратился в Кабмин с требованием заблокировать финансирование местным бюджетам 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие на социально-экономическое развитие.

В пресс-службе ОП в ответе на запрос ЭП пояснили, что такое обращение принято для недопущения неэффективного использования бюджетных средств и с целью проверки целесообразности их выделения.

К проектам, которые финансируются за указанные средств относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

"С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров", – заявили в ОП.

Как сообщалось, по состоянию на июль было одобрено финансирование 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.

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