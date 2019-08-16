 Предприниматель Хмельницкий о развитии UFuture: Мы укрепляем комплаенс, вводим системы KYC и Due diligence

Об этом Василий Хмельницкий рассказал в интервью "Зеркалу недели", передает БизнесЦензор.

"Мы хотим создать полновесный, влиятельный совет директоров, в состав которого будут входить независимые руководители. Мы укрепляем комплаенс, вводим системы KYC и Due diligence - нам вовсе не безразлично, с кем мы имеем дело, с кем мы вступаем в партнерство, кого привлекаем в качестве инвестора и соинвестора. Мы больше не хотим повторять ошибки прошлого", - заявил бизнесмен.

Василий Хмельницкий отметил, что UFuture пришла к такому намерению в результате личностного роста каждого из членов команды. "Нашей целью не является заработать как можно больше денег любым путем. Мы хотим внедрять позитивные изменения в обществе, создавать проекты, которые будут вести к успеху не только нас, но и всю страну. Мы видим свое будущее и будущее своих детей в Украине. В нашей команде собрались талантливые и целеустремленные люди, которые хотят максимально реализовать свой потенциал", - рассказал основатель UFuture.

Он также подчеркнул, что команда UFuture не перекладывает ответственность за свой успех на кого-то другого, а "начинает с себя, выстраивая настолько сильную команду, которая готова работать и достигать успеха в самых кризисных ситуациях".

"Для нас в UFuture это, пожалуй, самое главное - изменение сознания, признание ответственности за мир вокруг тебя. Нам есть куда расти и как меняться. И весь предпринимательский класс в Украине переживает изменения, по крайней мере, должен. Я говорю о себе, о своих коллегах, об украинском рынке и всех, кто создает здесь продукт. Мы несем ответственность за то, какой наша страна является сегодня и какой она станет в будущем. И почти через 30 лет после начала рыночной экономики нам всем пора избавиться от ментальности первичного накопления капитала", - убежден Василий Хмельницкий.

UFuture с главным офисом в Брюсселе объединяет бизнес-проекты и социальные инициативы предпринимателя Василия Хмельницкого. В ее состав входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт "Киев", индустриальный парк "Белая Церковь", один из ведущих игроков рынка "зеленой" энергетики UDP Renewables, фармацевтическая компания "Биофарма", а также инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.