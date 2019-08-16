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 НБУ разъяснил запрет на использование средств со счетов ФОПов на личные нужды (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что сообщения о планах регулятора запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы СМИ", – сказано в сообщении.

Как пояснили в НБУ, действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность должно открыть в банке отдельные счета для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.

"Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства с предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, норма проекта, на которую ссылаются СМИ, носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для физлиц-предпринимателей", – сообщили в Нацбанке.

Как пояснили в НБУ, такое уточнение потребовалось потому, что Налоговый кодекс Украины теперь обязывает банки передавать сообщения об открытии или закрытии счета налогоплательщика - физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в орган государственной налоговой службы, в котором учитывается налогоплательщик.

Указанная норма предусматривает необходимость предоставления информации обо всех счетах налогоплательщиков, как те, что открыты для осуществления предпринимательской деятельности, так и открытых для собственных нужд.

ГФС свою позицию основывает на том, что в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины, гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание для обеспечения выполнения налоговых обязательств такого плательщика.

"Учитывая изложенное, в данном проекте на общественное обсуждение вынесена уточняющая норма, четко разграничивает собственные средства от тех, что были получены от предпринимательской деятельности", – сообщают в НБУ.

"В то же время такая норма не запрещает физическому лицу-предпринимателю после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый данному лицу для собственных нужд", – подчеркивается в сообщении.

Национальный банк также отмечает, что каких-либо ограничений по использованию средств по текущим счетам в национальной валюте физических лиц - резидентов, открытых для собственных нужд, не предвидится. Они могут осуществлять все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства Украины, но не связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Как сообщалось, ранее Нацбанк обнародовал для обсуждения проект постановления "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов".

Среди прочего, проектом предлагается дополнить Инструкцию пунктом следующего содержания: "Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность для осуществления операций, связанных с собственными потребностями".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143210
 
 
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Как говорили в одном американском фильме - если государство говорит нам "без паники, все под контролем" - это значит, что настало время убегать...
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Нацбанк все ещё управляется порохоботами или это уже новые дебилы там керуют?
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