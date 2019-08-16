 Нацбанк отрицает введение запрета на использование средств со счетов ФОПов на личные нужды

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.
"Предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы СМИ", – сказано в сообщении.
В Набанке также пообещали опубликовать разъяснения по указанному вопросу в ближайшее время.
Как сообщалось, ранее Нацбанк обнародовал для обсуждения проект постановления "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов".
Среди прочего, проектом предлагается дополнить Инструкцию пунктом следующего содержания: "Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность для осуществления операций, связанных с собственными потребностями".