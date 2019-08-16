[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.15 27.92
 Регуляторная политика, Финансы
  852  0
Все про:банки (3422) НБУ (3942) предприниматели (51) упрощенка (11) счета (161)

 Нацбанк отрицает введение запрета на использование средств со счетов ФОПов на личные нужды

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что сообщения о планах регулятора запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы СМИ", – сказано в сообщении.

В Набанке также пообещали опубликовать разъяснения по указанному вопросу в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее Нацбанк обнародовал для обсуждения проект постановления "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов".

Среди прочего, проектом предлагается дополнить Инструкцию пунктом следующего содержания: "Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность для осуществления операций, связанных с собственными потребностями".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143210
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Гримчак Донбасс Кабмин Крым Нацполиция Операция Объединенных сил Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх