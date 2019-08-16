 Нацбанк потребует заменить большинство членов набсовета "Ощадбанка" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, по результатам оценки документов, тестирования и беседы с кандидатами НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам:
- Шевки Аджунеру (председатель наблюдательного совета, независимый директор);
- Алексею Гринченко (заместитель председателя наблюдательного совета, независимый директор);
- Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор);
- Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады Украины);
- Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета министров Украины).
"Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета", – подчеркивается в сообщении.
Также НБУ принял решение о возможности согласования следующих лиц:
- Байба Апина (член наблюдательного совета, независимый директор);
- Михаэля Вайнштейна (член наблюдательного совета, независимый директор);
- Питера Бриггса (член наблюдательного совета, независимый директор)
- Юрия Храмова (член наблюдательного совета, представитель от Президента Украины)
Окончательные решения по этим кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к их документам.
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Как сообщалось, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".
Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.
В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.