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 Нацбанк потребует заменить большинство членов набсовета "Ощадбанка" (обновлено)

Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, по результатам оценки документов, тестирования и беседы с кандидатами НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам:

  • Шевки Аджунеру (председатель наблюдательного совета, независимый директор);
  • Алексею Гринченко (заместитель председателя наблюдательного совета, независимый директор);
  • Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор);
  • Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады Украины);
  • Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета министров Украины).

"Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета", – подчеркивается в сообщении.

Также НБУ принял решение о возможности согласования следующих лиц:

  • Байба Апина (член наблюдательного совета, независимый директор);
  • Михаэля Вайнштейна (член наблюдательного совета, независимый директор);
  • Питера Бриггса (член наблюдательного совета, независимый директор)
  • Юрия Храмова (член наблюдательного совета, представитель от Президента Украины)

Окончательные решения по этим кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к их документам.

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Как сообщалось, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143207
 
 
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