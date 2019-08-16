 Глава набсовета "Укрэксимбанка" руководит бывшей компанией Азарова, – СМИ

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Geolog Oil and Gas Trading GmbH торгует сжиженным газом. Через одноименную немецкую "дочку" ей принадлежат более ста газовых заправок в Германии.

В 2014 году за день до введения против Азарова-младшего санкций ЕС, сын-экспремьера подарил венские компании своему доверенному лицу - Константину Пивоварову. Теперь частью этих активов руководит Пауль.

Как указал Пауль в своей декларации, в Geolog Oil and Gas Trading GmbH он в прошлом году в должности исполнительного директора заработал 5,3 миллиона гривен.

Но Пауль не указал, что является владельцем кипрской фирмы, которая почти полностью повторяет название австрийской фирмы, которой он руководит, - Geolog Oil & Gas Trading Limited.

Кипрская компания Пауля, зарегистрирована по тому же адресу, что и кипрская компания Алексея Азарова.

Азаров-младший подозревается в отмывании $17 млн, полученных от бывшего вице-премьера Андрея Клюева. Следствие считает, что эти деньги были взяткой отцу Алексея Азарова - премьеру Николаю Азарову - за назначение Андрея Клюева вице-премьером.

Через Кипр, по данным следствия, миллионы от Клюева попали в Австрию. Как считают следователи, деньги впоследствии были отмыты конгломератом австрийских фирм Алексея Азарова, к которому принадлежит и возглавляемая ныне Паулем австрийская Geolog Oil and Gas Trading GmbH.

Не указанная в декларации Пауля кипрская компания является владелицей торговой марки Geolog Oil & Gas, под которой в Германии продается сжиженный газ для автомобилей.