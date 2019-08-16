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 Глава набсовета "Укрэксимбанка" руководит бывшей компанией Азарова, – СМИ

Председатель набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Geolog Oil and Gas Trading GmbH торгует сжиженным газом. Через одноименную немецкую "дочку" ей принадлежат более ста газовых заправок в Германии.

В 2014 году за день до введения против Азарова-младшего санкций ЕС, сын-экспремьера подарил венские компании своему доверенному лицу - Константину Пивоварову. Теперь частью этих активов руководит Пауль.

Как указал Пауль в своей декларации, в Geolog Oil and Gas Trading GmbH он в прошлом году в должности исполнительного директора заработал 5,3 миллиона гривен.

Но Пауль не указал, что является владельцем кипрской фирмы, которая почти полностью повторяет название австрийской фирмы, которой он руководит, - Geolog Oil & Gas Trading Limited.

Кипрская компания Пауля, зарегистрирована по тому же адресу, что и кипрская компания Алексея Азарова.

Азаров-младший подозревается в отмывании $17 млн, полученных от бывшего вице-премьера Андрея Клюева. Следствие считает, что эти деньги были взяткой отцу Алексея Азарова - премьеру Николаю Азарову - за назначение Андрея Клюева вице-премьером.

Через Кипр, по данным следствия, миллионы от Клюева попали в Австрию. Как считают следователи, деньги впоследствии были отмыты конгломератом австрийских фирм Алексея Азарова, к которому принадлежит и возглавляемая ныне Паулем австрийская Geolog Oil and Gas Trading GmbH.

Не указанная в декларации Пауля кипрская компания является владелицей торговой марки Geolog Oil & Gas, под которой в Германии продается сжиженный газ для автомобилей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143200
 
 
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