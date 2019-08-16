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 Санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили прибыль российских нефтяных компаний, – Bloomberg

США непреднамеренно увеличили прибыль российских нефтяных компаний, введя санкции против Ирана и Венесуэлы, пишет Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Они дополнительно получили не менее $905 млн в период с ноября по июль. В расчет бралась разница между спредом (разница в цене на один и тот же товар разных марок) нефти марок Urals к Brent за этот период по сравнению со средним показателем за пять лет.

Повышение спроса на российскую нефть из-за санкций США произошло на фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК и их партнеров, отмечает агентство. Российская нефть Urals начала регулярно торговаться к Brent премией (с начала 2019 года), хотя традиционно торговалась со скидкой.

США в январе ввели санкции против Венесуэлы, в частности — против нефтяной государственной компании PDVSA. Они выступают против действующего президента Николаса Мадуро и поддерживают оппозиционера Хуана Гуайдо.

С мая Вашингтон также ввел полный запрет на импорт иранской нефти, чтобы лишить не устраивающий их политический режим источника дохода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143195
 
 
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