 Минобороны отвергает обвинения "Укроборонпрома" в блокировании закупки БТРов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает БизнесЦензор.

"Министерство обороны Украины заявляет, что обвинения являются абсолютно безосновательными, а факты, распространенные рядом информационных агентств и Интернет-изданий, не имеют достоверного подтверждения", - заявляет Минобороны.

В Минобороны отмечают, что ежегодно с 2014 года планировали средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ХКБМ и осуществляют закупку бронетранспортеров БТР-4Е и машин на их базе, однако предприятие срывало сроки поставок продукции, что приводило к уплате штрафных санкций.

"Последний такой контракт, заключенный в 2017 году на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, вообще был расторгнут с целью недопущения банкротства предприятия по причине несостоятельности ГП "ХКБМ" изготовить технику в полном объеме (продукция была поставлена частично, что привело к невыполнению планов в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины необходимыми современными образцами бронетехники)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что госконцерн "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ" требут от Минобороны отказаться от взыскания с ХКБМ штрафных санкций за невыполнение условий контракта вопреки условиям контракта и законодательству, а также переноса сроков поставки бронетранспортеров почти на год.

Касательно обвинений в блокировании разработки по модернизации танка Т-64, в Минобороны указывают, что решение об открытии соответствующей опытно-конструкторской работы было подписано еще в 2016 году, но ХКБМ почти три года создавало кооперации предприятий, которые также входят в состав "Укроборонпрома" и согласовывали с ними работу. "Контракт на выполнение работы Минобороны с ГП "ХКБМ" заключен в 2019 году, но до сих пор предприятием не заключены соответствующие договоры с соисполнителями работ, что не позволяет начать авансирование контракта, средства на который лежат на счетах Минобороны. ГК "Укроборонпром" мер не предпринимает", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, госконцерн "Укроборонпром" заявил, что Министерство обороны Украины прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники и производство БТР-4 на Харьковском конструкторском бюро имени А. Морозова.