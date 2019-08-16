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Все про:Укрзализныця (2335) вагоны (357)

 "Укрзализныця" ввела ограничения на отправку зерна по двум станциям в частных вагонах

Госкомпания "Укрзализныця" с 16 августа ввела конвенции на отгрузку зерна в адрес крупнейших экспортеров по станциям "Октябрьская" и "Октябрьская экспорт".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

С 16 августа 2019 года и вплоть до отмены этого решения введен запрет на отправку зерновых по этим двум станциям в вагонах частного парка.

Ограничения коснуться следующих компаний-получателей: МТП "Ника-Тера" для CHS, GrainCorp Limited, Orsett Trading Limited, Oskondi Ventures Limited, Sierents Global Merchants, "Агропросперис", "Илта Агрибизнесс", "Астарта-Киев", "Луи Дрейфус Компани Украина", "Кернел-Трейд" и "Украинская зерноторговая компания".

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" заявила о готовности к перевозке зерновых нового урожая, подчеркнув, что имеет для этого все необходимые ресурсы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143174
 
 
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