 В Харьковской области долги за газ превысили 2 миллиарда

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Харьковгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Летний период - самое удобное время рассчитаться за газ, потребленный в отопительном сезоне, ведь расходы на текущее потребление газа минимальны. После окончания отопительного сезона задолженность клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" уменьшилась лишь на 17%", - говорится в сообщении.

Поэтому компания активизирует работу по поэтапному прекращению газоснабжения должникам. На сегодня в Харькове и области остаются без газоснабжения более 50 тыс. потребителей. Если после прекращения газоснабжения должник продолжает игнорировать необходимость оплатить за использованный газ, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке.

"В соответствии с договором поставки природного газа, клиент газовой компании обязан обеспечить своевременную и полную оплату за использованный газ. В случае, когда потребитель не оплачивает услуги и игнорирует сообщения о необходимости осуществить расчеты, ООО "Харьковгаз Сбыт" вынуждено прекратить предоставление услуг газоснабжения должнику", - отметила начальник отдела расчетов "Харьковгаз Сбыта" Татьяна Харченко.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.10.2018г. № 867, ООО "Харьковгаз Сбыт" должен обеспечить расчеты за использованный бытовыми потребителями природный газ с НАК "Нафтогаз Украины". На сегодня группа компаний Нафтогаз получает около 90% средств, которые оплачивают жители региона за услуги газоснабжения.

Дополнительно проверить состояние лицевого счета за газ клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт" могут следующими способами:

- через Личный кабинет на сайте 104.ua

- чат-бот 7104ua в Viber

- отправив СМС на номер 7104 (текст СМС: сначала написать слово Баланс либо Balance, затем через пробел номер лицевого счета)

- через мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile

- через мобильное приложение для iPhone 104 Mobile Lite

- обратившись в контакт-центр ООО "Харьковгаз Сбыт" по тел. (057) 728-93-04

- в центрах обслуживания клиентов компании.