 "Проминвестбанк" просит суд запретить бирже продавать его акции

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, речь идет об аукционе по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка", который запланирован на 28 августа (начальная цена - 532 млн грн).

Этот аукцион инициирован Государственной исполнительной службой на основании исполнительных документов, выданных Апелляционным судом Киева во исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды), которым был удовлетворен иск "приватовских" структур о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) из России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство госисполнителя и компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по жалобе российской госкорпорации ВЭБ (владелец "Проминвестбанка") на действия госисполнителя в рамках сводного исполнительного производства №59036926 по заключению договора о продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ВЭБ и запретил Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка", а также запретил фондовой бирже ПФТС совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже арестованных акций банка.

Киевский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе "приватовцев" на определение суда первой инстанции.