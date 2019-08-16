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 "Укроборонпром" нанял юристов Порошенко для создания совместного предприятия с китайцами

ГК "Укроборонпром" 20 июня заключил соглашение с ООО "Авеллум Партнерс" о юридических консультации на 891 тыс грн, сообщается в системе "Прозорро".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

На текущий год заказали услуги юридических консультаций и правового информирования, связанные с созданием совместного предприятия с китайскими партнерами. Аванс 50% выплатят в срок до 31 июля 2019 года, а остальную сумму - в срок до 31 августа 2019 года.

Столичная "Авеллум Партнерс" Николая Стеценко и Глеба Бондаря была юридическим советником экс-президента Петра Порошенко по созданию Виргинские офшора Prime Asset Partners для якобы последующей продажи компании Roshe.

Руководитель "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко входит в наблюдательный совет банка "Авангард", принадлежащий управляющим директорам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку.

Ранее стало известно, что государство Украина в лице одного из предприятий концерна "Укроборонпром" на безвозмездной основе получит 25% акций АО "Мотор Сич" (Запорожье) - одного из крупнейших мировых производителей авиадвигателей.

При этом контрольный пакет акций перейдет к инвесторам из Китая. Этот проект был начат "Укроборонпромом" еще при президенте Порошенко, когда концерн курировал Олег Гладковский, а его руководителем был и остался Павел Букин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143160
 
 
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