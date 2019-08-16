 Цены на нефть начали подниматься после двухдневного падения

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7.44 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 58,8 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,29%, до 55,16 доллара за баррель.

Коррекционный рост на рынке нефти в пятницу помогает поддержать статистика из США, которая ослабила опасения относительно состояния крупнейшей мировой экономики. Так, объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

"Вышедшие устойчивые экономические данные в США немного успокоили рынки, поскольку они предполагают менее мрачные перспективы для экономики страны и ослабляют опасения, связанные с риском рецессии", — сказал агентству Reuters управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес.