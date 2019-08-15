 Мининфраструктуры просит ГФС отреагировать на предложения по диверсификации поставок нефтепродуктов

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе очередного заседания оперативного штаба по диверсификации путей поставок нефтепродуктов представители нефтетрейдинговых компаний проинформировали Мининфраструктуры относительно позитивных сдвигов после последнего заседания, проведенного 7 августа, но отметили, что проблемы до сих пор остаются.

"В частности, таковыми являются: вопрос оборачиваемости вагонов, пропускной способности некоторых станций и порядка взаимодействия с Государственной фискальной службой", - подчеркнули в министерстве.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в свою очередь проинформировал участников заседания о том, что Мининфраструктуры еще 7 августа направило письмо в ГФС с предложениями и просьбами участников рынка решить проблемные вопросы, однако на сегодняшний день ответа от ГФС пока нет.

Кроме того, Лавренюк отметил, что приоритетом для "Укрзализныци" сейчас должны быть улучшение взаимодействия и оборачиваемости вагонов между региональными филиалами "Одесская железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

Участники совещания договорились провести следующее заседание через неделю

Как сообщалось, ожидается, что поставки дизтоплива из России в августе сократятся почти в два раза. При этом поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрй Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране.

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