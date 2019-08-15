 Четверть потребителей газа на Буковине используют онлайн-сервис для оплаты счетов

Как сообщает пресс-служба компании, за 7 месяцев текущего года количество пользователей онлайн-ресурса увеличилось на 10 тысяч, передает БизнесЦензор.

"Уже четвертый год клиенты АО "Черновцыгаз" имеют возможность контролировать свой личный счет онлайн с помощью "Личного кабинета". Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах области. Интерфейс кабинета – простой и понятный", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что процедура регистрации нового пользователя сервиса занимает несколько минут – для этого нужно знать номер своего лицевого счета и сумму последней оплаты за газ.

"Сервис "Личный кабинет" значительно расширил возможности нашего клиента. В любое удобное для себя время потребитель получает доступ ко всей информации по его счету. Без особых усилий может узнать актуальную цену на газ, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию ​​за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, проверить состояние расчетов и потребления и связаться с представителями компании онлайн", – рассказывает начальник клиентского сервиса "Черновцыгаза" Дмитрий Мотовилин.

Читайте также: Потребление газа в Черновицкой области сократилось за год на 10 миллионов кубометров

В компании напоминают, что пользователи сервиса также могут передать показания счетчика газа через "Личный кабинет".

"Это значительно экономит время, ведь клиентам компании не приходится стоять в очередях или специально посещать Центры обслуживания клиентов", – отмечается в сообщении.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. Предприятие эксплуатирует 8788 тыс. км газопроводов.

В 2018 году компания транспортировала около 367,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram