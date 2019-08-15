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 Грузовые перевозки морским транспортом выросли на 16%

За первое полугодие 2019 года морской транспорт Украины перевез 955,8 тыс. тонн грузов, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

За январь-июнь текущего года морским транспортом Украины было перевезено 955,8 тыс. тонн грузов (на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года). В том числе во внутреннем сообщении было перевезено 451,6 тыс. тонн грузов (в 2,1 раза больше), в зарубежном - 504,0 тыс. тонн (на 16,8% меньше).

Всего за первое полугодие 2019 года морским транспортом было перевезено черных металлов (432,7 тыс. тонн; на 16,2% меньше), зерна (265,5 тыс. тонн; в 2,2 раза больше), цветных металлов (34,8 тыс. тонн).

Как сообщалось, согласно данным Госстата, за первое полугодие 2018 года морским транспортом Украины было перевезено 822,6 тыс. тонн грузов, что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143097
 
 
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