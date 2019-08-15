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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бизнесмена Климца

В Единый государственный реестр 14 августа внесена запись о прекращения ПАО "Коммерческий банк "Украинский финансовый мир" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Украинский финансовый мир" прекращены", – сказано в сообщении.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк "Украинский финансовый свит" (УФС) на основании решения Национального банка о признании банка неплатежеспособным в 2014 году.

Банк "УФСМ" работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финучреждений. В апреле 2014 году до состава его основных акционеров вошли две кипрские компании - Zipernot Ltd и Themida Consulting Ltd.

По информации СМИ, владельцем банка является Павел Климец, владелец водочной компанией "Олимп" и в прошлом народный депутат Верховной Рады от Партии регионов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143083
 
 
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