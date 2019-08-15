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 Госгеокадастр запустил новую версию публичной кадастровой карты

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ГП "Центр ГЗК" запустили тестовую версию Публичной кадастровой карты с новой архитектурой, дизайном и интерфейсом, адаптированным для использования на мобильных устройствах.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

На период тестирования новая версия Публичной кадастровой карты будет доступна по адресу: https://newmap.land.gov.ua.

"Теперь, кроме привычных для пользователей сервисов, Публичная кадастровая карта обеспечивает возможность навигации по карте с названием населенного пункта, поиска по географическим координатам. При использовании мобильной версии на карте доступны элементы геолокации", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Исправление ошибок в земельном кадастре займет два года, – Госгеокадастр

При этом на сайте обновленной Публичной кадастровой карты отмечается, что Госгеокадастром ведется работа по исправлению ошибок. В частности, на публичной кадастровой карте будет создан отдельный информационный слой "Участки с ошибками геометрии", который отражает земельные участки, имеющие пересечения с другими земельными участками. Пока что слой "Участки с ошибками геометрии" создан на пилотной территории Винницкой области. Собственникам, обнаружившим свои участки в этом разделе рекомендуют обращаться в Госгеокадастр.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143076
 
 
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