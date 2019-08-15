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 Экспорт зерновых нового урожая вырос на 41%, – Минагрополитики

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 15 августа 2019 года экспортировала 5,602 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 1,65 млн тонн кукурузы, 2,53 млн тонн пшеницы, 1,42 млн тонн ячменя.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 3,961 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По состоянию на 15 августа этого года также экспортировано 34,1 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагрополитики, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше, чем за предыдущий МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз экспорта зерновых на 2,65 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 54,04 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143073
 
 
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