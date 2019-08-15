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 "Укрзализныця" изменила условия продажи металлолома

"Укрзализныця" выставила на продажу через электронную площадку "Prozorro.Продажи" очередную партию лома черного металла. В частности, компания предлагает 12 лотов весом более 73 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Начальная стоимость 12 лотов составляет почти 379 млн грн, но в "Укрзализныце" планируют получить не менее 400 млн грн от продажи этой партии металлолома. Аукционы по предложенным лотам состоятся в течение августа.

В компании отмечают, что пошли навстречу потенциальным покупателям - учли предложения и начинают продажу металлолома с новыми условиями.

"Отныне мы реализуем металлолом, который уже загружен в вагоны. Кроме того, уменьшили до 50% предоплату, после которой будем начинать отгружать лом (раньше была 100%). А за несвоевременную отгрузку вводим для компании штрафные санкции", - прокомментировал директор по правовым вопросам и имущественной политики "Укрзализныци" Артур Резник.

В компании уверены, что продажа металлолома положительно скажется как на финансовых результатах "Укрзализныци", так и на состоянии отечественного профильного рынка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143066
 
 
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