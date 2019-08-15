 Коломойский отказался от права назначать главу "Укрнафты" в обмен на набсовет, – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде", передает БизнесЦензор.

"Мы договорились с миноритарными акционерами, что они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где будет большинство независимых директоров", – сказал Витренко.

По его словам, соответствующее изменение в акционерное соглашение было внесено в марте 2019 года. Витренко напомнил, что право миноритариев фактически назначать своего CEO в "Укрнафте" было зафиксировано в подписанном в 2010 году акционерном соглашении.

"Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но проиграли по этому пункту", – отметил Витренко.

Напомним, "Укрнафта" с июня 2007 по 2010 годы не могла провести собрание акционеров из-за конфликта между ними. Соответственно, остро нуждавшийся тогда в деньгах "Нафтогаз Украины" не мог получить дивиденды от деятельности компании. Для возобновления собраний акционеров "Нафтогаз" пошел на подписание акционерного соглашения с юрисдикцией британского права.

В январе 2010 года "Нафтогаз" и миноритарные акционеры "Укрнафты" (связанные с группой "Приват" компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Согласно документу, глава правления должен был избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а 6 из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК.

В июне 2015 года миноритарии "Укрнафты" подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения, даже несмотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.

Решение арбитраж вынес в апреле 2018 года. "Нафтогаз" по итогам решения заявил, что трибунал признал соглашение по корпоративному управлению "Укрнафты" действительным, но отменил его ключевые положения.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", - порядка 42% акций.

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