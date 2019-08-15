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 Минрегион предложил изменить требования к строительству роддомов

В проект новых государственных строительных норм относительно учреждений здравоохранения предлагается внести ряд важных изменений для проектирования современных родильных домов. В частности, предлагается проектировать больничные палаты из расчета на одну маму (беременную) с новорожденным ребенком.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в большинстве роддомов, если это не частные заведения, новоиспеченные мамы с новорожденными размещаются и по 2-3, а то и по 4 человека в палате. Это дискомфортно. Мы должны создавать надлежащие комфортные условия для каждого. Поэтому сейчас обновляем действующие строительные нормы по проектированию медицинских учреждений и предлагаем проектировать отдельные палаты в роддомах. Чтобы там обязательно был душ и туалет. Это необходимые вещи", – отметил Парцхаладзе.

Ранее Минрегион предлагал ввести ряд изменений в строительные нормы для проектирования детских больниц с современными отдельными палатами для одновременного пребывания ребенка с родителями.

Новые ГСН распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения, встроенных или входящих в состав других типов домов.

В проекте новых ГСН предлагается пересмотреть требования по:

  • вместительности больничных палат - как обычных, так и для родителей с детьми или мам и новорожденных;
  • комфорту в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами;
  • специальному оборудованию для палат;
  • инклюзивности медицинских учреждений;
  • проектированию служебных помещений для персонала;
  • устройству публичного пространства больниц: требования к проектированию холлов, рецепции, приемное отделение, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания;
    рекуперации и вентиляции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143053
 
 
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