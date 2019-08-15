 Минрегион предложил изменить требования к строительству роддомов

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в большинстве роддомов, если это не частные заведения, новоиспеченные мамы с новорожденными размещаются и по 2-3, а то и по 4 человека в палате. Это дискомфортно. Мы должны создавать надлежащие комфортные условия для каждого. Поэтому сейчас обновляем действующие строительные нормы по проектированию медицинских учреждений и предлагаем проектировать отдельные палаты в роддомах. Чтобы там обязательно был душ и туалет. Это необходимые вещи", – отметил Парцхаладзе.

Ранее Минрегион предлагал ввести ряд изменений в строительные нормы для проектирования детских больниц с современными отдельными палатами для одновременного пребывания ребенка с родителями.

Новые ГСН распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения, встроенных или входящих в состав других типов домов.

В проекте новых ГСН предлагается пересмотреть требования по:

вместительности больничных палат - как обычных, так и для родителей с детьми или мам и новорожденных;

комфорту в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами;

специальному оборудованию для палат;

инклюзивности медицинских учреждений;

проектированию служебных помещений для персонала;

устройству публичного пространства больниц: требования к проектированию холлов, рецепции, приемное отделение, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания;

рекуперации и вентиляции.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram