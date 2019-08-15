 H&M откроет третий магазин в Украине 12 сентября

Об этом говорится в сообщении компании Colliers International (Украина), эксклюзивного брокера ТРЦ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, двухэтажный магазин будет представлен в новой концепции интерьера и займет площадь 2,9 тыс. кв. м.

По данным брокера, в новом магазине будет впервые в Украине представлена мужская линия H&M Sport.

Шведский ритейлер H&M вышел на украинский рынок в 2018 году, открыв первый магазин площадью 2,9 тыс. кв. м в ТРЦ Lavina Mall. Второй магазин бренда открылся в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall.

Согласно финансовому отчету ритейлера, к концу 2018 года штат сотрудников H&M в Украине насчитывал 113 человек. Как указано в отчете, по результатам прошлого года продажи сети H&M (два магазина) в Украине составили 57 млн шведских крон (около $6 млн).

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.

Как сообщалось, ООО "Информационное агентство "Вильна Украина" (Киев), принадлежащее бывшим владельцам банка "Аваль", 8 августа открыло ТРЦ River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м на Днепровской Набережной, 12 в Дарницком районе Киева.

ТРК River Mall состоит из пяти уровней - трех наземных, с магазинами, кинотеатром и фуд-кортом, и двумя подземными - с паркингом и супермаркетом.

Общая площадь проекта составляет 140 тыс. кв. м, арендная - 64 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (55,5 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест, а также бизнес-центр и аквапарк.

Как сообщал ранее совладелец ТРЦ Сергей Вовченко, открытие аквапарка запланировано на лето 2020 года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ООО "Информационное агентство "Вильна Украина" числятся Федор, Александр и Андрей Шпиги (10,8%, 13,5%, 13,5% соотвественно), Сергей Вовченко (9%), Иван Пинчук и Игорь Слободский (по 6,3%), Дмитрий и Наталья Волошко (6,3% и 4,95%), Иван Волощук (5,4%), Леся Спивак (4,95%), Михаил Горовенко и Светлана Смолий (по 4,5%), а также ООО "КУУ "Эталон эссет менеджмент" (10%). Конечным бенефициаром указан Федор Шпиг.

Зарегистрированный капитал ООО "ИА "Вильна Украина" на август-2019 составляет 122,2 млн грн.

Colliers International - ведущая международная консалтинговая компания в сфере услуг на рынке недвижимости и управления инвестициями с более 14 тыс. сотрудников, работающих в 68 странах мира.

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