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 Летевший в Крым российский самолет аварийно приземлился в поле под Москвой

Выполнявший рейс в оккупированный Крым самолет Airbus А321 российской авиакомпании "Уральские Авиалинии" совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье с убранным шасси и выключенными двигателями.

Об этом сообщает российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

По данным российского ведомства, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

"Экипаж принял решение произвести посадку перед собой. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели", – сказано в сообщении.

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Из сообщения Росавиации следует, что часть пассажиров пострадали при посадке, они были доставлены в медучреждение г. Жуковского. Их количество не уточняется. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский".

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143045
 
 
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