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 Кабмин утвердил требования к энергоэффективности кондиционеров и компьютеров

Кабинет министров на заседании 14 августа утвердил 10 технических регламентов по экодизайну энергопотребляющих продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БизнесЦензор.

В частности, одобрены техрегламенты для духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек, ламп ненаправленного излучения, посудомоечных машин, водонагревателей и баков-аккумуляторов, компьютеров и компьютерных серверов, люминесцентных и газоразрядных ламп, кондиционеров, телевизоров, офисного оборудования, стиральных машин.

"Внедряя системы экодизайна, мы выполняем международные обязательства и имплементируем 125-ю Директиву ЕС", – пояснил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По словам чиновника, в первую очередь это позволит устранить с рынка товары, которые неэффективно потребляют энергию.

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Как сообщалось, в феврале Кабинет министров утвердил 9 технических регламентов по экодизайну для пылесосов, холодильников, приемников цифрового телевидения, водяных насосов, электродвигателей, вентиляторов, трансформаторов, циркуляционных насосов, внешних источников питания.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143031
 
 
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