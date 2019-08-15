 "Укргидроэнерго" подписало меморандум о строительстве ГЭС с немецкой компанией

Как сообщает пресс-служба компании, документ подписан 12 августа, передает БизнесЦензор.

"Накануне подписания документа между сторонами состоялся ряд встреч… Украинские гидроэнергетики ознакомили немецких коллег с перспективными проектами строительства ПАО "Укргидроэнерго", обсудили возможности сотрудничества в сфере гидроэнергетики и совместной реализации таких проектов, как "Строительство Каневской ГАЭС", "Строительство Каховской ГЭС-2" и "Строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС", – сказано в сообщении.

"Укргидроэнерго" отмечает, что компания ищет партнеров для реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для стабильной работы энергосистемы благодаря гидроресурсам рек Днепр и Днестр.

Согласно приведенным данным, Inpec Engineering GmbH – международное предприятие, основным направлением которого является проектирование национальных и международных коммунальных и энергетических проектов, строительство инфраструктуры. Предприятие имеет опыт в реализации проектов энергетики на мировом рынке.

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Как сообщалось, в марте "Укргидроэнерго" подписало меморандум с турецкой компанией Ozaltin Holding о сотрудничестве при строительстве Каневской ГАЭС.

Каневская ГАЭС расположена в селе Бучак вблизи города Канева Черкасской области. Строительство Каневской ГАЭС мощностью 3600 МВт началось в 1986 году, в 1991 году было остановлено. Обновленный проект предусматривает строительство гидроаккумулирующей электростанции с уменьшением мощности до 1000 МВт.

Ozaltin Holding – турецкая строительная группа, которая специализируется на возведении плотин и гидроэлектростанций, строительстве дорог, жилья, коммерческих и производственных помещений. Оzaltin Holding также проводит исследования и внедряет разработки в области возобновляемых источников энергии.

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