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 SkyUp откроет новый авиарейс из Киева в Турин

Украинский лоукостер авиакомния SkyUp Airlines с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин на период зимней навигации (2019/2020).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1,41 тыс. грн.

Как сообщалось, SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, а также запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье.

SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эль-Шейх.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143026
 
 
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