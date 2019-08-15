Насалик хочет отдать электроэнергию блока Хмельницкой АЭС частной структуре, - Герус.

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называется "Энергетический мост".

"Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур - и продавать эту электроэнергию в Польшу", - заявил Герус.

"Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием "Энергетический мост Украина-ЕС", - объяснил он.

По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.

"Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы", - заявил Герус.

Он также пообещал, что этого "Энергетического моста" не будет.

"Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию - именно в такой последовательности", - заявил Герус.