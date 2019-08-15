[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Энергетика, Коррупция
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Все про:АЭС (333) Герус (54) Насалик (336)

 Насалик хочет отдать электроэнергию блока Хмельницкой АЭС частной структуре, – Герус

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называется "Энергетический мост".

"Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур - и продавать эту электроэнергию в Польшу", - заявил Герус.

"Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием "Энергетический мост Украина-ЕС", - объяснил он.

По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.

"Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы", - заявил Герус.

Он также пообещал, что этого "Энергетического моста" не будет.

"Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию - именно в такой последовательности", - заявил Герус.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143023
 
   
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 Топ комментарии
 
Нормальная такая схема, частная шарага будет перепродавать копеечную энергию с АЭС по европейским ценам. При этом доля дешевой атомной энергии в Украине станет меньше.
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у порохнявых тварей "команда"(шайка), как на подбор - одни мошенники и воры! тянут все, как перед смертью...
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Насралика нужно посадить на пожизненное. Сколько миллиардов оно украло у украинцев даже представить страшно.
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Нормальная такая схема, частная шарага будет перепродавать копеечную энергию с АЭС по европейским ценам. При этом доля дешевой атомной энергии в Украине станет меньше.
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+100%.А доля ДЭТЭК и Ахметова с их схемами Роттердам-Дюссельдорф будет больше.
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Правильно, нах той ринок ЄС коли треба продавати Коломойському по 57 коп.
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Льготную цену завод ферросплавов платит с 2012 года а отменить попытались только в 2019 но суд был против.
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Та уявляю той гвалт і стогін зебілів якщо б суд встановив для Рошена пільгові тарифи. А тут нічого, Беня плотить 57 коп, зебіл плотить від 1 грн. І всі задоволені.
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Еще раз для тупеньких, суд ничего не устанавливал а лишь отменил решение НКЭРКУ о прекращении действия льготы.
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Все в доле)) Население хочет все дешевое, и олигархи, вот совпало, тоже хотят дешевое)) Фокус только в том, что последним , в отличии от первых, есть куда свалить (с баблом), когда построенное совком накроется медным тазом))
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Интересно, а чего это атомная энергия заграницей дорогая, а у нас, внезапно, такая "дешевая"... Это наверно потому, что новые энергоблоки не строят, и чтобы олигархи, пока они не сдохли, могли экономить на энергии и больше отложить бабла... Но скоро старые мощности навернутся, а на новые у государства популистов и воров бабла и мозгов небудет, но энергия то нужна!!! Тогда олигархи свою деятельность тут свернут (ибо экономически невыгодно) и отправятся инде как респектабельные бизнесмены или пенсионеры, а развращенный "дешевой" энергией нарид будет (опана!) покупать энергию заграницей по "европейским ценам")) ну или же частники, если им создадут все условия построят мощности тут и опять таки энергию будут продавать нариду... по "европейским ценам"! Прозрение халявщиков будет тяжелым и муторным как абстинентный синдром))
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Наше правительство, потеряв всякую эффективность, приобретя при этом фантастический навар от своей "деятельности, уже начинает терять и разум. Ну как же расценивать приватизацию госпредприятий в Украине, которая уже привела к потере целых отраслей промышленности. А хозяйственный комплекс страны достиг только 70% ВВП на душу населения Советской Украины. Министры, мастера своего дела, т.е. собственного кармана. А тут еще и предложение: "в частную собственность ядерный энергоблок". Решится на такое с нашей коррупцией, судейско-прокурорскими, может только полный безумец.
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Так готуйте документа, в вересні закрийте його надовго, да і поляків варто попередити що це лажа.
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Клептоманы не ведают что творят. Что власть с людьим делает. Поэтому и надо народовладдя и частка каждому, как обещал Великий Зеля.Но амнезия это вторая по значимости болезнь власти.И с этим как то надо бороться.Хорошо бы открыть обсуждение на эту тему.С чего начать?
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Это тот Насалик, которого застукали в Донецке ресторане с сепарским типа министром энергетики, где они перетирали как всучить украинцам по космическим ценам дешевый уголь из ОРДЛО? Почему Насалик не в тюрьме? Это порошенковско-ахметовский кадр
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"Прокладки" и привели к появлению олигархов и олигархии. Например брали уголь с государственных шахт и продавали государственным потребителям в несколько раз дороже. Мошенничество. Наглые мерзавцы хотят повторить это опять уже на электроэнергии.
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Ах***ть. Видать сильно АЕС создают конкуренцию Ахметовским ТЕС и ВЕС. Единственная дешовая електроенергия по 40 копеек/кВт. которую Ахметов сделает по 5 гривень и скажет что она убыточная.
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Насралика нужно посадить на пожизненное. Сколько миллиардов оно украло у украинцев даже представить страшно.
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у порохнявых тварей "команда"(шайка), как на подбор - одни мошенники и воры! тянут все, как перед смертью...
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Ех, не хватило Парашенку еще пару месяцев пласти чтобы еще и все АЕС отдать Ахметову.
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Тут только вчера Гнойсман визжал что Украине не хватает електроенергии и нужно дотировать из бюджета Ахметовские ТЕС для закупки угля и сразу же хотят продавать лишьнюю електроенергию в ЕС. Ето не предательство украинского народа?
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как это отдать? пусть покупают. и автоматчиками окружить шоб не баловали.
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Те що ніхто не хоче тягнути в Україну антрацит, навіть ті баржи шо заходили з сотнями тис.тонн, після скасування Роттердаму - нуль. Луганська ТЕС зупинилась наглухо. Ще 4 блока на черзі на інших, Шахтарі бастують (не хочуть пахати за похльобку). Це як назвати.
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Давайте отдадим рукожопым атомные электростанции.Вот только второй Чернобыль уже ликвидировать желающих будет мало.
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Насралыку сухари сушить пора, а не думать о прибытке.
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Я должен поверить что министр сам придумал эту схему и не побоялся ее внедрить.
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Конченный У###БОК!!!!!!!!!!!!!!!! какой же ты тупой, Герус!!!!!!!!!!!!!!!! Ссученный инвестбанкир, который НИКОГДА в жизни к производству, тем более электроэнергии, не имел никакого отношения, но всех учит - как должно быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да что б ты сдох, падаль..... ты своим высером перечеркнул работу чуть не 10 лет, которую вели истинные профессионалы, чтобы обеспечить финансирование достройки 3-го блока Хмельницкой АЭС, чтобы не брать кредиты и не усиливать нагрузку на украинских потребителей. Консорциум 5-ти!!!!! зарубежных компаний, среди которых 3 - государсвтенные - ну это надо быть кретином, чтоб заявить про передачу блока в частные руки. да ты знаешь, чмо инвестиционное, что в той же Франции почти все!!! атомные блоки ЧАСТНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты, гребанная падальб, Герус... сначала ответь - кто является автором формулы Роттердам+ !!!! ты тогда работал в НКРЭКП... да, ты был против... но КТО тебе предложил эту формулу??? своим честным ответом ты поможешь стране намного больше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сестре- негайно галоперидолу, людині погано!
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А может лучше из Нассалика сделать ещё и Насралика?
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пока будет новый кабмин,
старый все проср т ,
приходите уже и выбирайте кабмин,
и генпрокурора,
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Насалик хочет отдать электроэнергию блока Хмельницкой АЭС частной структуре, - Герус.

Сама постановка вопроса не логичная , как можно отдать то что тебе не принадлежит, а принадлежит народу, они (КАБ.МИН,депутаты ) что создали эти электростанции и все остальное?, у нас оказывается можно "отдавать", потому что государство в лице выбранных народом чиновников мало того , что не работают при этом получая зря зарплату и пожизненные привилегии так еще и воруют . Власти меняются , а схемы остаются только чиновники на волне борьбы с коррупцией пересаживаются на те же воровские схемы , это потому, что их "работа", оплата не привязана к результату труда- благосостоянию народа , а привязана к процессу труда. А он у их отрицательный, Например В Польше результат есть - за 20 лет поляки стали жить в 3 раза лучше, потому там и депутаты и министры соответственно нормально зарабатывают, а у нас , кто ворует тот ест. Значит должны вернуть все , что получали и награбили, а за воровство в места не столь отдаленные с конфискацией.
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Судить таких , ка Насалик надо судом присяжных народных заседателей, набранных по "тройкам" из военнослужащих прошедших например Иловайск, Аэропорт, Дебальцево . А Герусу, как представителю Президента подавать материалы в такие суды, которые при желании можно создать за неделю,
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"Насалик хочет отдать электроэнергию блока Хмельницкой АЭС частной структуре, - Герус" - какого размера взятку дали Насалику, если он хочет отдать электроэнергию блока Хмельницкой АЭС частной структуре? Частная структура будет с ограниченной ответственностью и когда рванёт, отвечать будет некому и всё будет законно.
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