Насалик хочет отдать электроэнергию блока Хмельницкой АЭС частной структуре, - Герус.

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называется "Энергетический мост".
"Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур - и продавать эту электроэнергию в Польшу", - заявил Герус.
"Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием "Энергетический мост Украина-ЕС", - объяснил он.
По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.
"Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы", - заявил Герус.
Он также пообещал, что этого "Энергетического моста" не будет.
"Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию - именно в такой последовательности", - заявил Герус.
Ты, гребанная падальб, Герус... сначала ответь - кто является автором формулы Роттердам+ !!!! ты тогда работал в НКРЭКП... да, ты был против... но КТО тебе предложил эту формулу??? своим честным ответом ты поможешь стране намного больше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
старый все проср т ,
приходите уже и выбирайте кабмин,
и генпрокурора,
Сама постановка вопроса не логичная , как можно отдать то что тебе не принадлежит, а принадлежит народу, они (КАБ.МИН,депутаты ) что создали эти электростанции и все остальное?, у нас оказывается можно "отдавать", потому что государство в лице выбранных народом чиновников мало того , что не работают при этом получая зря зарплату и пожизненные привилегии так еще и воруют . Власти меняются , а схемы остаются только чиновники на волне борьбы с коррупцией пересаживаются на те же воровские схемы , это потому, что их "работа", оплата не привязана к результату труда- благосостоянию народа , а привязана к процессу труда. А он у их отрицательный, Например В Польше результат есть - за 20 лет поляки стали жить в 3 раза лучше, потому там и депутаты и министры соответственно нормально зарабатывают, а у нас , кто ворует тот ест. Значит должны вернуть все , что получали и награбили, а за воровство в места не столь отдаленные с конфискацией.