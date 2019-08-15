 "Укрзализныця" объявила тендеры на закупку 50 тысяч тонн дизтоплива

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Компания намерена провести 5 тендеров, которые предполагают закупку по 10 тыс. тонн топлива каждый.

Предварительная стоимость – 24 923,76 грн/т. Для сравнения, среднерыночная цена дизтоплива 14 августа составляла 24 260 грн/т. Ожидаемая стоимость всех закупок – 1,24 млрд грн.

Формула ценообразования осталась прежней: конечная цена определяется по средней котировке дизтоплива в Северной Европе или Средиземноморье за 10 дней, предшествовавших отгрузке плюс фиксированная маржа, размер которой будет установлен на аукционе.

Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсах – 16 августа. Предварительная дата аукционов — 22 октября.

За несколько часов до объявления тендеров глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что осенью закупка топлива будет происходить по рамочным договорам. Однако условия тендеров такой возможности не предусматривают.

Как сообщалось, 9 августа АО "Укрзализныця" подписала первые договоры поставки дизельного топлива, заключенные по итогам переговорной процедуре из-за блокирования тендеров компании.

30 июля "Торум" и "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на проведение шести тендеров "Укрзализныци" на закупку 80 тыс. тонн дизтоплива. Рассмотрение жалоб назначено на 15 августа.

Из-за этого "Центр обеспечения производства" железнодорожной компании 3 августа провел экстренные тендеры, в ходе которых было куплено 60 тыс. тонн дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тыс. тонн), "Приват" (20 тыс. тонн), Glusco (10 тыс. тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тыс. тонн).

"Укрзализныця" в течение последних нескольких лет периодически сталкивается с нехваткой дизельного топлива и время от времени вынуждена либо объявлять экстренные торги, либо брать топливо в кредит.

Потребление дизтоплива "Укрзализныцей" в 2018 году составило 324 тыс. тонн. За год компания законтрактовала 327 тыс. тонн дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн.

Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler – около 127 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" – 125 тыс. тонн, "Сокар Украина" – 65 тыс. тонн, ОККО – 10 тыс. тонн.