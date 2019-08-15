 Решение Кабмина о низкой цене газа для Луганской ТЭС принесет убытки до 350 миллионов, – Нафтогаз

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере 120 млн грн в месяц. В зимний период с ростом и рыночных цен, и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что решение Кабмина о поставках газа Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м делает это почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

"Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин обязал поставлять газ для Луганской ТЭС Ахметова дешевле цен для населения.