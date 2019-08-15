 "Нафтогаз" оценил убытки от льготного тарифа на газ для ТЭС Ахметова в 350 миллионов в месяц

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере 120 млн грн в месяц. В зимний период с ростом и рыночных цен, и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что решение Кабмина о поставках газа Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м делает это почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

"Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Как сообщалось, накануне Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности решило возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по сниженной цене.

Как пояснял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.