[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Кабмин (3284) Нафтогаз (1800) ДТЭК (566)

 "Нафтогаз" оценил убытки от льготного тарифа на газ для ТЭС Ахметова в 350 миллионов в месяц

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что решение Кабмина о поставках газа по сниженной цене для Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") ежемесячно будет причинять госкомпании убыток от 120 до 350 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере 120 млн грн в месяц. В зимний период с ростом и рыночных цен, и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что решение Кабмина о поставках газа Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м делает это почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

"Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Как сообщалось, накануне Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности решило возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по сниженной цене. 

Как пояснял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

Нафтогаз оценил убытки от льготного тарифа на газ для ТЭС Ахметова в 350 миллионов в месяц 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143005
 
 
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Убытки для граждан Украины, а для Ахметова - прибыль. Зачем вы олигархов обижаете, последний кусок хлеба отнимаете у бедного, нищего Ахметова.
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за этим решением лежит мешок денег, который гнойсман положил в карман.
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Судово-міністерські рішення на користь Бєні приносять збитків на МІЛЬЯРДИ щомісячно. Цікаво,чому про це не пишуть ?
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Тому що про це знають тільки порохоботи, і тільки вони й пишуть
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Порохоботи знають,що вихід певного матеріалу в ЗМІ коштує менше,ніж відмова від друку.
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за ТАКИЕ "решения", кабминовским нужно клепать срока с двузначными цифрами - ЭТО ПРОСТО ОТКРЫТЫЙ ГРАБЕЖ СТРАНЫ!
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