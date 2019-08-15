[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Беларусь повысит тариф на транзит российской нефти на 3,7%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с 1 сентября 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это сделано, чтобы частично компенсировать компании недополученную выручку из-за форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами, объяснило министерство.

Некондиционную нефть отказались принимать заводы Польши, Германии, Чехии и Венгрии, поставки нефти по "Дружбе" прерывались для очистки трубопровода.

Сокращение объемов транспортировки нефти во II квартале привело к сокращению прогнозного объема выручки белорусского оператора трубопровода - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год. Это может привести к срыву инвестиционной программы компании, которая в том числе предусматривает меры по обеспечению экологической безопасности и надежности белорусской части трубопровода, говорится в пресс-релизе.

Ранее о том, что Россия и Беларусь договорились о повышении тарифа на 3,7% с 1 сентября, сообщил концерн "Белнефтехим". Компания отмечала, что о пересмотре тарифов попросила "Гомельтранснефть Дружба".

"Гомельтранснефть Дружба" 1 июля направила "Транснефти" письмо о планах повысить тарифы на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа для возмещения своих убытков после форс-мажора на трубопроводе. По подсчетам оператора, он недополучил более $23,7 млн с учетом потерь из-за реверса некондиционной нефти. 24 июля белорусская компания отметила, что с "Транснефтью" так и нет договоренности по тарифам. По оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Беларусь в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении в Польшу и Германию, в южном - в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142997
 
 
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