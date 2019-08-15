 Количество отключений должников от газа на Буковине выросло в 4 раза

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Черновцыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"В первом полугодии 2019 года, согласно поручениям ООО "Черновцыгаз Сбыт", ежемесячно прекращали газоснабжение для 100 -120 домохозяйств Черновицкой области. Увеличение отключений связано со значительным количеством должников - 71% от общего количества бытовых потребителей в регионе не заплатили за потребленный газ", - сообщает компания.

За 6 месяцев из-за задолженности прекращены поставки газа 724 потребителям. В июле отключены еще 356. Перед отключением клиенты компании неоднократно получали от "Черновцыгаз Сбыта" сообщения о необходимости погашения долга. В июле очередные сообщения направлено еще 11 тыс. должникам, из которых 5,7 тысячи проживают в Черновцах.

На 1 июля текущего года задолженность за газ перед "Черновцыгаз Сбытом" имели 165,5 тыс. клиентов, что составляло 71% от общего количества бытовых потребителей в области. В большинстве случаев - это неуплаченные суммы за отопительный период. В летние месяцы, когда уменьшается потребление, расчеты ведутся вовремя и почти в полном объеме.

"Сейчас мы продолжаем активную работу с потребителями-должниками и массово отправляем потребителям сообщения о задолженности и предупреждения об отключении, а также подаем на отключение злостных неплательщиков. В июле на отключение направлено 1280 поручениям, из которых 394 по городу Черновцы. Надеемся, что значительная часть наших клиентов не ждать таких радикальных действий и погасит задолженность заранее. Ведь накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей области, поэтому до начала нового отопительного сезона сумма долга должна быть сведена к минимуму", - говорит и.о. директора "Черновцыгаз Сбыта" Екатерина Параска.

Компания приступает к прекращению газоснабжения только после письменных сообщений. Все должники обязательно получают предупреждение о прекращении поставок газа. Чтобы избежать этого, потребителям в трехдневный срок после получения предупреждения необходимо рассчитаться за потребленное голубое топливо.

После отключения, потребление голубого топлива возможно только при условии полного погашения имеющейся задолженности, судебных расходов и стоимости расходов по прекращению и возобновлению газоснабжения, которая колеблется от 950 до 1,5 тыс.