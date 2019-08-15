 Задержанный замминистра Грымчак вымогал взятку за влияние на Минкультуры и КГГА

Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает БизнесЦензор.

"Указанные лица за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА путем использования своих служебных полномочий совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", - сообщил Лысенко.

Грымчак был задержан 14 августа время получения части денежных средств в сумме $480 тыс.

Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.