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 Доходность 30-летних облигаций США снизилась до исторического минимума

Доходность 30-летних гособлигаций США в четверг снизилась до исторического минимума, опустившись ниже отметки 2%, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 1,972% против 2,027% на предыдущем закрытии торгов.

"Ставки очень низкие по последним стандартам, но все же имеет смысл иметь некоторую долю вложений в US Treasuries, учитывая крайне неопределенный прогноз", — приводит телеканал CNBC мнение аналитиков банка DBS Bank.

В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142981
 
 
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