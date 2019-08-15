 Доходность 30-летних облигаций США снизилась до исторического минимума

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 1,972% против 2,027% на предыдущем закрытии торгов.

"Ставки очень низкие по последним стандартам, но все же имеет смысл иметь некоторую долю вложений в US Treasuries, учитывая крайне неопределенный прогноз", — приводит телеканал CNBC мнение аналитиков банка DBS Bank.

В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.