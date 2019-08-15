[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.2 28
 Промышленность, Корпоративные отношения
  278  1
Все про:Минобороны (251) Укроборонпром (406)

 Минобороны прекратило финансирование разработки бронетехники, – "Укроборонпром"

Госконцерн "Укроборонпром" заявляет, что Министерство обороны Украины прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники и производство БТР-4 на Харьковском конструкторском бюро имени А. Морозова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

Харьковское конструкторское бюро переводит коллектив на двухдневную рабочую неделю из-за решения Минобороны, сообщает "Укроборонпром".

"Министерством обороны прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов", - говорится в сообщении.

Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий Концерна, сообщает "Укроборонпром".

"Также Минобороны выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа", - сообщает "Укроборонпром".

"Также Министерство обороны, без объяснения причин, прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники. В частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" напоминает, что из-за Минобороны в апреле этого года на ГП "Житомирский бронетанковый завод" была приостановлена работа цеха по производству корпусов бронетранспортеров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142960
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Продажа оружия во всем мире приносит прибыль, но богатой Украине это не нужно.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
взятка ГПУ Гримчак Донбасс Зеленский Кабмин Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх