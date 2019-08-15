 Минобороны прекратило финансирование разработки бронетехники, – "Укроборонпром"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

Харьковское конструкторское бюро переводит коллектив на двухдневную рабочую неделю из-за решения Минобороны, сообщает "Укроборонпром".

"Министерством обороны прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов", - говорится в сообщении.

Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий Концерна, сообщает "Укроборонпром".

"Также Минобороны выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа", - сообщает "Укроборонпром".

"Также Министерство обороны, без объяснения причин, прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники. В частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" напоминает, что из-за Минобороны в апреле этого года на ГП "Житомирский бронетанковый завод" была приостановлена работа цеха по производству корпусов бронетранспортеров.