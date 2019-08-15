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Все про:ГПУ (700) Пинчук (116)

 Генпрокуратура вызвала на допрос Пинчука

Генеральная прокуратура вызывает на вопрос бизнесмена Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном деле "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пинчуку необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры по адресу г. Киев, ул.Борисоглебская, 18 для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

Как сообщил источник агентства, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов будут допрошены около ста человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142958
 
 
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Щас порохоботы вспомнят как он ездил в офис президента ночью общаться. Интересно, как истолкуют?
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теоритичтно - через 5-ть років..., але він буде в Швіцері, чи ІзраЄлі))))
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обломаються....))) , з цього сьогодны не "здоять"....
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