 Кабмин урегулировал создание филиалов центров админуслуг в отдаленных регионах

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

В частности, решение правительства призвано урегулировать создание и функционирование территориального подразделения, удаленного рабочего места администратора центра (в том числе образованного в объединенной территориальной общине), а также вопросы деятельности старост по предоставлению ими административных услуг как администраторов удаленного рабочего места.

Постановлением установлено, что решение о создании территориального подразделения или удаленного рабочего места администратора центра принимается тем же органом, который образовывал сам центр по предоставлению админуслуг, в зависимости от потребностей населения, проживающего на территории населенного пункта или общины.

Также предусмотрено, что удаленное рабочее место администратора может быть мобильным - для возможности удаленного приема граждан администратор должен быть обеспечен полным комплексом необходимых технических средств.

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Постановление среди прочего также предусматривает внесение изменений в Примерные положения и регламенты центра предоставления административных услуг, в частности, введение нормы обязательного обустройства их информационными терминалами и другими программно-техническими средствами самообслуживания граждан.

Также установлено, что ЦНАП и территориальные подразделения должны размещаться на первом или втором этажах зданий и обустраиваться полным комплексом необходимых средств для доступа в помещения маломобильных групп населения.

"Центры предоставления административных услуг должны стать ближе к людям. Не только в том, чтобы быть территориально близко к маленькому селу, но и чтобы в них были информационные терминалы, средства для доступа маломобильных групп населения. Например, для пенсионеров, родителей с детскими колясками и других. Поэтому мы уделяем большое внимание эффективности работы удаленных рабочих мест, которые должны быть полноценными сервисными центрами для предоставления административных услуг. Особенно в ОТГ и отдаленных регионах Украины", – отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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