 "Укрэнерго" начало процесс сертификации в качестве независимого оператора

Как отмечает пресс-служба компании, сертификация "Укрэнерго" является требованием закона "О рынке электрической энергии" и директивы ЕС 2009/72, имплементация которой входит в международные обязательства Украины, передает БизнесЦензор.

Сертификация также является необходимым условием получения лицензии на осуществление деятельности по передаче электроэнергии в новом рынке.

В сообщении указано, что существует три ключевых обязательных условия сертификации: корпоратизация, анбандлинг, право собственности на сети.

"Сейчас компания полностью выполнила первые два условия: "Укрэнерго" стало частным акционерным обществом и выпустило акции, а также компания перешла от Минэнергоугля, которому подчинена генерация, к сфере управления Минфина", – констатируют в компании.

В то же время в части права собственности на сети в существующем законодательстве есть правовая коллизия, отмечают в "Укрэнерго". Так, согласно закону "О рынке электрической энергии" оператором системы передачи должен быть исключительно владелец системы передачи. В то же время, согласно закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" имущество, обеспечивающее целостность энергосистемы Украины и диспетчерское управление, а также магистральные и межгосударственные электрические сети, не подлежат приватизации. Сейчас сети принадлежат государству и переданы компании на праве хозяйственного ведения.

"Поскольку первые два условия для проведения сертификации выполнены, мы подали документы в НКРЭКУ. За время рассмотрения этих документов регулятором НЭК "Укрэнерго" надеется, что парламент решит существующую правовую коллизию", – сказано в сообщении.

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В свою очередь член НКРЭКУ Александр Формагей отметил, что процесс сертификации оператора системы передачи необходимо завершить до 30 октября, когда истекает срок действия текущей лицензии "Укрэнерго".

"Это вызов, потому что нормативный срок проведения сертификации 6 месяцев плюс срок на получение заключения от Секретариата Энергетического Сообщества", – написал Формагей на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в конце июля Министерство финансов утвердило создание частного акционерного общества (ЧАО) "НЭК "Укрэнерго".

Напомним, Кабмин распоряжением №1001 от 14 декабря 2018 года передал НЭК "Укрэнерго" в управление от Министерства энергетики и угольной промышленности Министерству финансов.

Как поясняла министр финансов Оксана Маркарова, в отличие от Минэнергоугля Минфин не имеет конфликта функций как разработчика отраслевой политики и владельца предприятия.

Незадолго перед принятием этого решения, "Укрэнерго" обвинило Министерство энергетики в срыве корпоратизации компании.

В частности, подконтрольная Минэнергоугля комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго" отказалась утвердить оценку имущества указанного предприятия и объявила оделегировании полномочий по управлению делами предприятия главе комиссии в лице заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаила Близнюка.

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