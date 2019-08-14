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 В Украине планируют полностью оцифровать культурное наследие

В августе в Украине начал работать Офис культурных инноваций, основной задачей которого является раскрытие потенциала украинской культуры и науки при посредничестве инновационной платформы-маркетплейса "Украинский национальный интеллект", которая способна реализовать принцип "Культура в смартфоне". В частности, первым шагом новации будет полная оцифровка отечественного культурного наследия – выдающихся произведений украинских художников, хранящихся в музеях, архивах и различных научно-образовательных учреждениях.

Об этом сообщает ZN.ua, передает БизнесЦензор.

"Сегодня культура является глобальным экономическим драйвером. Она привлекает в страны международных инвесторов, десятки миллиардов долларов от культурного туризма. А традиционные функции культуры – создание идентичности общества и его гуманитарная безопасность – получают совершенно новые возможности благодаря цифровым технологиям. Сейчас государство должно занять проактивную позицию в том, чтобы открыть наш культурный потенциал. Каждый украинский музей, галерея, театр или другая культурная институция должны на 100% быть доступными в смартфоне. Единственной функцией, которая останется за пределами телефонного аппарата, станет, собственно, физическое посещение заведения после знакомства с его возможностями", – отметила президент ОО Фонд гуманитарного развития Украины, возглавившая Офис культурных инноваций, Наталья Заболотная.

Главная цель Офиса культурных инноваций – содействовать тому, чтобы с помощью цифровых технологий украинская культура, украинское искусство стали доступными и открытыми. Так это станет сильным стимулом для культурного туризма, для создания горизонтальных международных связей.

В планах Офиса уже осенью запустить пилотный проект подключения первых ключевых украинских музеев к цифровой платформе.

2020 год должен стать годом тотального оцифровывания украинского искусства, хранящегося в музейных, культурных, образовательных и научных институтах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142917
 
 
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