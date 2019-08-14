 Больница Академии наук закупила элитные окна по 82 тысячи за штуку. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года реконструируют трехэтажный хирургический корпус больницы ГНУ "ЦИМТ НАНУ" на Вознесенском спуске, 22-Б с обустройством мансардного этажа и патологоанатомического отделения, монтажом витражных конструкции и благоустройством.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 5,74 млн грн пойдет на 70 мансардных окон "Премиум Integra дерево" в полиуретане с двухкамерным стеклопакетом в окладе с комплектом гидро-, тепло- и звукоизоляции и электрической системой дистанционного управления, установленной на заводе. Они заказаны по 82 тыс. грн за штуку.

Размер окон и другие характеристики неизвестны. Однако в интернет-магазине "Киевдах" окно Velux Integra GGU 007021 Premium (Дания) максимального из имеющихся размера 114х140 (SK08) в топовой комплектации обойдется в 35 244 грн за штуку, что вдвое дешевле.

Таким образом, если бы центр заказал 70 таких окон по этой рыночной цене, то потратил бы вдвое меньше – 2,47 млн грн. А на те же 5,74 млн грн можно было купить не 70 окон.

Еще 5,69 млн грн отведено на какие-то фигурные дорожные бетонные плиты по 560 грн за кв. м.

Бетон В25 обойдется в 3 203 грн за кубометр. Сейчас на сайте группы "Ковальская" розничные цены его разновидностей отличаются в пределах 2 245-2 440 грн за куб. м, что на треть дешевле.

Готовый кладочный тяжелый цементный раствор марки М150 купили по 2 134 грн за кубометро, хотя в мае на другом тендере Центра он стоил почти вдвое дешевле – 1212 грн. за куб. м.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 10 лет.

На заработную плату пойдет 9,05 млн грн или 8% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% – 3,19 млн грн.

Стоимость сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 116 млн грн.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Центрбуд" Сергея Мишина, причем никто не снижал цену на аукционе. Оно известно как подрядчик корпорации "Укрбуд", которую контролирует экс-нардеп из группы "Воля народа" Максим Микитась.

Созданная в 2016 году столичная фирма "СК КБР" принадлежит директору Дмитрию Нестеруку из Киева. Он владел ООО "Строительная компания "КБР" вместе с главным инженером "СК КБР" Александром Лапсе, пока эту компанию не переоформили в Северодонецке на директора Вадима Кудрявцева из Торецка.

По данным системы "YouControl", вместе с Нестеруком был прописан Владислав Гаджиев, который владеет ООО "Макспроф Трейд" сам, ООО "Макспроф" с Сергеем Роженко и ООО "МП Сокол" с Олегом Иванько.

С 2018 года полиция вела уголовное производство №12018100040000335 о возможном хищении средств на закупке Управлением культуры, туризма и охраны культурного наследия Днепровской районной в Киеве государственной администрации у компании "СК КБР" капремонта центральной районной библиотеки им. П. Тычины. Работы якобы продолжались, когда акты выполненных работ уже были подписаны, а объемы и стоимость выполненных работ могли быть завышены на 74 тыс. грн. Однако с августа 2018 года новых постановлений по делу не появлялось.

Всего с февраля 2017 года победитель получил государственных подрядов на 313,8 млн грн.

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