 Металлургические предприятия увеличили использование газа в июле на 47%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информационную справку объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

При этом в июле объем потребленного газа составил 220 млн кубометров, что на 47% выше предыдущего месяца (150 млн кубометров).

Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-июле текущего года составило около 6,75 млрд кВт-ч (98% относительно января-июля прошлого года). При этом в июле потреблено около 950 млн кВт-ч, что на уровне июня 2019 года.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2018 году снизили потребление газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,84 млрд кубометров.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).

В 2017 году метпредприятия нарастили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд кубометров, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.

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