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 Кабмин повысил зарплаты тренерам детских спортивных школ на 20-70%

Кабинет министров на заседании в среду, 14 августа, принял решение об увеличении с 1 января 2020 года заработных плат тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ увеличится от 20 до 70%, благодаря дополнительному коэффициенту от 1,7 до 1,2 к должностному окладу. Мы смогли если не убрать, то уменьшить разницу между зарплатой учителей физкультуры в школе и зарплатой тренеров детско-юношеских спортивных школ", – отметил министр.

Повышение отныне будет зависеть не от места работы тренеров-преподавателей, а повышаться в зависимости от имеющейся категории, которая устанавливается им по результатам их работы непосредственно со спортсменами.

Жданов подчеркнул, что это не только будет способствовать сохранению тренерско-преподавательского состава, но и привлечению на должности тренеров-преподавателей молодых специалистов, которые вследствие низкой заработной платы вынуждены работать не по специальности.

Кроме того, сегодня правительство также приняло решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта, передает пресс-служба Кабмина.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142896
 
 
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