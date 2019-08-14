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Все про:запрет (175) курение (7) Черногория (16)

 В Черногории вступил в силу запрет на курение в ресторанах и кафе

Со среды, 14 августа, вступил в силу запрет на курение в закрытых общественных местах в Черногории, в том числе в ресторанах и кафе.

Запрет не распространяется только на курение в казино, тогда как за его нарушение в других местах предусмотрены штрафы в размере от 500 до 20 000 евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на RTL.

Курение разрешено только в помещениях, специально предназначенных для курящих, с площадью более 10 квадратных метров и физически отделенных от других помещений.

По данным Института общественного здравоохранения Черногории, каждый третий взрослый (35,4%) курит в Черногории. По данным Всемирной организации здравоохранения, это один из самых высоких показателей курения в Европе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142893
 
 
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