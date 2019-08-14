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 Ryanair начнет полеты из Одессы в Будапешт

Ирландский лоукостер Ryanairс 29 октября откроет седьмое направление полетов из аэропорта Одессы – в Будапешт.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Одесса", передает БизнесЦензор.

Рейсы из Одессы в Будапешт будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Сейчас Ryanair уже летает из Одессы в Краков, с сентября намерен запустить рейсы в Берлин (Германия), а с октября – в польские города Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.

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Как сообщалось, в начале августа венгерский лоукостер Wizz Air объявил, что в начале ноября возобновит полеты в аэропорт Одессы и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

В частности, с 1 ноября авиакомпания начнет выполнять рейсы из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября – в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, а с 3 ноября – в Братиславу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142887
 
 
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