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 Фонд гарантирования выставил на продажу 17 участков "ВТБ Банка" в Конча-Заспе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу 17 земельных участков в Конча-Заспе, которые находятся на балансе ликвидируемого "ВТБ Банка".

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Продаже состоится через английский аукцион в августе в системе "ProZоrro.Продажи". 

Все участки находятся в районе исторической местности Конча-Заспа вдоль правого берега Днепра по адресу: Киевская область, Обуховский район, поселок Козин.

Большинство участков имеют площадь 14-15 соток с целевым назначением: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Также на открытые торги выставлено 39 земельных участков АО "ВТБ Банк", расположенных по адресу: Киевская область, Макаровский район, Ясногородский сельский совет.

Участки имеют большую площадь 2-5 га и целевое назначение: для ведения индивидуального садоводства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142885
 
 
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