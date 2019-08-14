 Украинские авиакомпании с начала года увеличили пассажиропоток на 11%

Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Объем пассажирских перевозок на международных маршрутах увеличился на 11% и составил 6 млн 985 тыс. человек, на внутренних был зафиксирован на уровне 667,5 тыс. человек.

В период с января по июль 2019 года украинские авиакомпании выполнили 58,6 тыс. рейсов, улучшив этот показатель на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 49,3 тыс. рейсов были международными (+3,6%).

Пассажиропоток всех украинских аэропортов за семь месяцев 2019 года увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13 млн 427,1 тыс. человек. Из них 12 млн 77,7 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+21,2%), 1 млн 349,4 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами.

Пассажиропоток аэропортов Украины за 7 месяцев 2019 года (указаны аэропорты, обнародовавшие свои результаты):

аэропорт "Борисполь" - 8 млн 325,7 тыс. пассажиров (+21,2%)

аэропорт "Киев" - 1 млн 590,3 тыс. пассажиров (+6%)

аэропорт "Львов" - 1 млн 192,7 тыс. пассажиров (+41,2%)

аэропорт "Харьков" - 683,3 тыс. пассажиров (+25%)

аэропорт "Запорожье" - 282,2 пассажиров (+26,7%)

аэропорт "Днепропетровск" - 187,8 тыс. пассажиров (+11,5%)

Среди украинских авиакомпаний общие данные о размере пассажироперевозок за 7 месяцев 2019 года опубликовал только SkyUp. Авиакомпания за отчетный период перевезла 849 298 пассажиров.

Двойная разница в цифрах внутреннего пассажиропотока в показателях авиакомпаний и аэропортов объясняется спецификой подсчета. Например, путешественника, вылетевшего из Борисполя в Одессу, авиакомпания учитывает как одного пассажира, в то же время каждый из аэропортов включает его в свою статистику - Борисполь как вылетевшего и Одесса как прилетевшего.

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