 Кабмин решил заменить Государственную экологическую инспекцию новым органом

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

"Точечные реагирования на экологические инциденты – точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами. Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой, как кажется на первый взгляд. Ведь важно не только изменить название, но в первую очередь привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду, и предоставить им необходимое материально-техническое оснащение", – отметил Семерак.

Министр напомнил, что в 2017 году правительство одобрило Концепцию реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. В 2018 году был разработан и передан в парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он до сих пор не рассматривался.

"Мы понимали, что на момент принятия этих документов должны быть готовы к практической части реализации реформы экологического контроля. Поэтому параллельно запустили пилотный проект, который предусматривал ликвидацию 12 из 23 территориальных органов Государственной экологической инспекции, действовавших на областном уровне, и создание взамен 5 новых округов", – пояснил Семерак.

По словам министра, в новой структуре Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Восточного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и ликвидация 23 территориальных подразделений Госэкоинспекции.

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