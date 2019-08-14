 Крупнейшие автопроизводители в США готовятся к возможному кризису

Об этом представители компания заявили на конференции J.P. Morgan в Нью-Йорке, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Финансовый директор Ford North American Мэтт Филдс сообщил, что Ford Motor обладает денежным буфером в размере $20 млрд на случай возможного экономического спада.

В свою очередь глава финансового департамента General Motors Дивия Сурьядевара заявила, что у компании есть $18 млрд с потенциалом выплаты дивидендов за два года.

Топ-менеджер добавила, что GM рассматривает стратегии для экономии средств на случай возникновения экономического кризиса, среди которых присутствует отсрочка несущественных капитальных расходов и рассмотрение возможности перехода на выпуск более дешевых транспортных средств.

Ford в свою очередь сообщил, что "проактивно" оценивает будущие шаги, сотрудничая с экономистами для определения степени тяжести возможной рецессии.

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Как сообщалось, в начале августа американский президент Дональд Трамп спровоцировал потрясение на финансовых рынках, пообещав ввести 10% пошлины на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

В свою очередь Министерство коммерции Китая пообещало ответить на новые пошлины со стороны США и предупредило, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне.

Компании из Китая также временно приостанавили покупки сельскохозяйственной продукции в США.

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