[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.13 27.99
 Корпоративные отношения
  277  0
Все про:Кабмин (3274) наблюдательный совет (236) Приватбанк (941)

 Кабмин утвердил новую редакцию устава "Приватбанка"

Кабинет министров Украины на заседании 14 августа утвердил новую редакцию устава государственного "Приватбанка" и положение о его наблюдательном совете.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, внесены изменения в постановление правительства от 5 июня 2019 года № 594, которым были утверждены устав и положение о наблюдательном совете банка.

В новой редакции устава учтены замечания Национального банка Украины, который ранее отказался согласовывать устав финучреждения. Согласно решению комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем центробанка от 30 июля, отдельные положения новой редакции устава банка не соответствовали требованиям действующего законодательства Украины, в частности ст. 7 закона о банках, которой урегулированы особенности функционирования государственных банков.

Комитет обращал внимание на отступление от принципа равенства прав и обязанностей независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете банка; на увеличение оснований для временного отстранения членов наблюдательного совета и на процедурные аспекты принятия наблюдательным советом банка решений путем заочного голосования.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142871
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГСЧС Донбасс Зеленский Кабмин Киев ремонт Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх